Спасатели вызволили кота с пятого этажа дома в Москве

Для спасения этого зверя в центре Москвы понадобился большой сачок. И невероятный запас терпения! По-хорошему котёнка по имени Фантом уговорить не удалось.

В темноте, да ещё на высоте пятого этажа делать это было сложно - зверёк всё время убегал, чем вполне оправдывал своё имя. Фантом стал домашним совсем недавно и, видимо, ещё не расстался со старыми привычками - сиганул в окно, которое приоткрыла для проветривания его юная хозяйка.

Пока добровольцы СпасРезерва пытались набросить на бедолагу сетку, внизу на всякий случай растянули полотно. С очередной попытки перепуганного кота наконец удалось поймать, затащить в квартиру и вернуть владельцам.