Положение ВСУ – критическое: что сейчас происходит в Красноармейске

Не позволив иностранным журналистам посетить окружённые Купянск и Красноармейск, киевский режим пытается скрыть бедственное положение своих войск. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя отказ Зеленского от предложения России. В нашем Минобороны также отметили, что противник либо полностью утратил связь с реальностью. Либо пытается скрыть правду от населения Украины и своих западных спонсоров. Единственный выход для боевиков сейчас - сдаться.

По периметру Красноармейского котла разворачивают реактивные установки. Сегодня основные цели не в самом городе. А в поселке Ровное, куда спешно отходят бандеровцы. Но и там передышки ВСУ не получат. Снаряды летят вслед убегающим националистам. Противник сходу пытался контратаковать. Чтобы сдержать хотя бы на сутки продвижение группировки "Центр". Но был разбит.

Падение Ровного - это неизбежный крах ВСУ и в Димитрове. Все три населенных пункта тесно связаны. Сам Красноармейск на 80 процентов уже контролируют российские штурмовики. Накануне бойцы отбросили бандеровцев из района Динас. Полностью взяли под контроль улицы Северная и Металлургов. А, главное, всю промзону. Глубина оперативного окружения противника – свыше 10 километров. И ноль пространства для маневра. Российские бойцы все чаще говорят не о штурме города, а о его зачистке.

Все дороги простреливаются артиллерией и дронами. Противник не может подвезти к передовой ни боеприпасы, ни провиант. Даже натовские роботизированные платформы не выручают.

И такая же ситуация в Купянске, который практически целиком в руках российских войск. Бандеровцы не в силах остановить наступление, отыгрываются на мирных жителях. Вот из города пытается выйти старушка. Но ее засекает украинский дрон и, словно издеваясь, начинает кружить. Женщина на коленях, крестится, но на третьем вираже оператор нацистов направляет беспилотник точно в цель.

Такие кадры Зеленский не комментирует. Особенно на встречах с журналистами. Но, говоря о Купянске и Красноармейске, продолжает успокаивать Запад - мол, все под контролем. Дескать, в Купянске и вовсе идет зачистка, там остаются 60 русских солдат. На это заявление сегодня отреагировали в Минобороны:

"..Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо напротив, – понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске. Поэтому ценой бесславной гибели в "котлах" тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счёт выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков".

В Минобороны особо подчеркнули – что в Красноармейском котле, что Купянском ВСУ несут колоссальные потери. Шанс спастись у тех, кто еще жив, есть – сложить оружие и сдаться в плен.