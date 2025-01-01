Число ударов российских войск по территории Украины с помощью корректируемых авиабомб резко возросло в октябре. Свои подсчеты опубликовало в Telegram украинское минобороны.

По данным украинского военного ведомства, за месяц российские войска нанесли по территории Украины не менее 5328 ударов с использованием КАБ. Подчеркивается, что это рекорд с начала 2025 года.

Тем временем главу киевского режима Владимира Зеленского обвинили во лжи. Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что украинский лидер вводит народ в заблуждение относительно ситуации в Красноармейске и Купянске.