Ветераны СВО смогут получить консультации по участию в столичных ярмарках

Столичные ярмарки открывают возможности для фермеров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Так, ярмарки консультируют участников СВО, решивших заняться сельским хозяйством.

"Так, специалисты ГБУ "Московские ярмарки" подробно объяснят, как принять участие в ярмарках выходного дня и торговать на межрегиональных площадках, какие документы необходимо предоставить, а также ответят на все вопросы о требованиях к реализуемой продукции. Ветераны СВО, планирующие развивать фермерское хозяйство, могут обратиться в учреждение по телефону: +7 499 128⁠-76⁠-37", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посылку с говяжьей тушенкой собрал для жителей Луганской народной республики один из участников межрегиональной московской ярмарки. Ранее мужчина уже отправлял на фронт консервы из мяса оленя и кабана.