Секс-символ 90-ых певец Александр Серов остался совсем один

Александр Серов прославился лирическими песнями, превозносящими женщину и любовь. В 90-ых годах артиста даже признали секс-символом отечественной эстрады. С тех пор прошло много лет, но у певца до сих пор много поклонников, а его песни, ставшие хитами, просят исполнить практически на каждом концерте.

При этом в новом интервью прославленный артист не скрывает, что обязан своим успехом Алику Володчинскому, который позвал его работать в варьете в Москве, да Игорю Крутому, написавшему ему те самые песни, которые обеспечили ему популярность. И если Володчинский не так давно умер после борьбы с ковидом, то с Крутым Серов до сих пор поддерживает отношения.

"Есть знакомые - хорошие интересные люди, общаюсь с ними. Есть моя команда, состоящая в основном из молодежи, с кем вместе работаю. Но друг у меня один - Игорь Крутой", - подчеркнул исполнитель.

Александр Серов не скрывает, что ведет уединенный образ жизни, у него нет любимой женщины или кого-то еще, кто бы ждал его дома.

"Крутишься как можешь... Все в этом мире меняется. И с возрастом ты становишься словно мистиком. Одиночество... Тяжело, когда нет единственного друга рядом. Естественно, преодолеваешь эти барьеры, препятствия как можешь..." - признался Серов "Миру новостей".

Однако певец старается не унывать. Он продолжает активно работать и даже гастролирует.