SHAMAN женился на Екатерине Мизулиной в Донецке

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) женился на своей избраннице, главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Радостной новостью популярный певец поделился в своем официальном телеграм-канале. Известный исполнитель опубликовал видео с церемонии бракосочетания. Ярослав подчеркнул, что они с Екатериной расписались в Донецке.

Примечательно, что влюбленные предпочли для самого главного дня не стандартные смокинг и белое подвенечное платье, а практически идентичные наряды. Оба облачились в черные брюки и рубашки цвета хаки. О том, что Екатерина Мизулина невеста, говорил лишь букет белых роз, который она держала в руках.

Напомним, что для нее этот брак стал первым, а для Ярослава Дронова - третьим. Ранее артист был женат на учительнице Марине Рощупкиной, подарившей ему дочь Варвару. А в 2017 году Ярослав связал жизнь с медиаменеджером Еленой Мартыновой. В 2024 году певец объявил о разводе.