Сель заблокировал более 20 человек возле популярной у туристов пещеры в Карачаево-Черкесии

Сель сошел в районе популярной у туристов пещеры Южная в Карачаево-Черкесии. В результате заблокированы 7 автомобилей, в которых провел ночь 21 человек. В числе заблокированных оказались шестеро детей, сообщает главное управления МЧС по республике в Telegram.

По данным МЧС, стихия разыгралась 4 ноября на грунтовой дороге у поселка Рожкао в Урупском районе. На дороге оказались заблокированы автомобили с жителями Черкесска. Спасателям удалось эвакуировать людей лишь утром следующего дня.

В операции участвовали 6 человек спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России и 2 единицы техники. Работы по расчистке селевых масс будут идти в светлое время суток.