Десятки посетителей кинотеатра в Абакане получили ожоги роговицы

Десятки посетителей кинотеатра в Абакане получили ожоги глаз. Об этом рассказали в среду, 5 ноября, в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, ЧП произошло 3 ноября в малом зале кинотеатра, расположенного на улице Тараса Шевченко. Из-за работы бактерицидной лампы часть зрителей, включая детей, пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал 112 сообщает, что врачи диагностировали фотоофтальмию — поражение роговицы глаза — у 33 человек, включая 20 детей. Как оказалось, сотрудники кинотеатра проводили обработку зала при помощи бактерицидных ламп, но забыли отключить устройства перед началом сеанса.

Ранее претензии появились к детскому центру в Абакане — там под видом инсталляции к Хэллоуину появились окровавленные игрушки и трупы в мешках. Одна из мам пожаловалась в Роспотребнадзор, Минкультур и детскому омбудсмену на зрелище, явно не подходящее для детей.