Российский лидер Владимир Путин в ответ на действия Вашингтона по обострению отношений совершил ряд действий, повергших наблюдателей по всему миру в изумление. Такое мнение высказывают китайские средства массовой информации.

Как пишет Sohu, действия Москвы стали ответом на новые американские санкции, отмену встречи глав государств в Будапеште и анонс ядерных испытаний.

Москва застигла врасплох оппонентов своими ответными действиями: Владимир Путин с разницей в несколько дней объявил об успешных испытаниях новейшего российского стратегического вооружения и поручил обеспечить условия для сдачи в плен попавших в окружение украинских военных.

Китайские журналисты подчеркивают, что это в очередной раз демонстрирует мастерство и навыки президента России в искусстве стратегии: он, с одной стороны, предложил противнику гуманный выход, а с другой — показал способность изменить расклад сил по всем мире. Подобное сочетание жесткой и мягкой тактики подтвердило военную мощь России, пишет портал (цитаты по АБН24).

Ранее в КНР уже отмечали, что Владимир Путин проявил непоколебимую уверенность, отвергая неприемлемые для Москвы условия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Особую жесткость президент России продемонстрировал, говоря о реакции на поставки ракет Tomahawk киевскому режиму.

Западные СМИ тем временем бурно обсуждают заявления президента России о разработке не имеющих аналогов в мире систем вооружения. Военные эксперты предупреждают: дразнить Москву становится все опаснее. Но если в Вашингтоне резких шагов предпочитают не делать, то еврочиновники по-прежнему настроены на продолжение самоубийственной конфронтации и милитаризацию ЕС.