Ресурсы железной дороги на Украине практически исчерпаны. В ближайшее время ее работа может полностью остановиться, заявили в "Укрзалізнице". По данным ведомства, за девять месяцев грузовые перевозки рухнули на 49%, чистый убыток составил 7,19 миллиарда гривен.

Компании для продолжения работы требуется дотация из бюджета в размере 16 миллиардов гривен. Эти деньги придется взять у украинских налогоплательщиков. Не спасет ситуацию даже предложенное "динамическое ценообразование": стоимость билетов будет расти в зависимости от экономических условий.

Российские удары по энергетике и железнодорожной инфраструктуре осенью и зимой еще сильнее парализуют перевозки. Тем временем Украина уже возвращается в прошлое: в Виннице заметили работающий паровоз. В офисе Зеленского заявили, что внутренние резервы железной дороги для компенсации убытков пассажирских перевозок исчерпаны, передает РИА Новости.