Путин и Мишустин выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева его родным и близким.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства назвал Юрия Николаева талантливым и отзывчивым, а также очень доброжелательным человеком, который увлеченно трудился, с полной отдачей.

Владимир Путин подчеркнул значимость вклада Юрия Александровича в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, а также его участие в творческом воспитании и становлении подрастающего поколения.

Телеграмму с соболезнования направил и председатель российского кабмина Михаил Мишустин. Политик отметил безграничную преданность Юрия Николаева своему делу и высочайший профессионализм. Не даром музыкальные и развлекательные программы, в которых участвовал телеведущий, отличались особой теплотой и искренностью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Российской Федерации Юрия Николаева. Как отмечает БелТА, белорусский лидер заявил, что уникальное творчество и неиссякаемая энергия телеведущего неизменно восхищали и дарили радость миллионам зрителей. В Беларуси Юрия Александровича ценили и уважали за высокое мастерство и преданное служение искусству.