Маркетплейсы подчинились требованиям ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила официальные ответы компаний Wildberries и Ozon об исполнении требований по поводу правил для продавцов. Об этом рассказали в среду, 5 ноября, в пресс-службе ФАС.

Антимонопольное ведомство требовало от маркетплейсов пересмотреть правила в начале октября, по итогам заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий.

В частности, Wildberries фактически вынудила продавцов выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения за каждую единицу товара по завышенному тарифу.

Ozon изменил правила возврата товаров. Прежде отмененные заказы автоматически отправлялись на склады для повторной продажи, что лишало продавцов возможности "свободно распоряжаться своим товаром", отмечали антимонопольщики.

В итоге маркетплейсы согласились выполнить требования ФАС, сообщается на официальном сайте ведомства.

Тем временем Ассоциация участников рынка электронной коммерции попросила установить специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Авторы инициативы жалуются, что нынешние налоговые режимы не учитывают специфики работы ПВЗ, в которых предприниматели в основном функционируют по агентской модели и не имеют возможности возмещать НДС.

При этом маркетплейсы попали в перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны для пользователей в условиях ограничения работы мобильного интернета. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что соответствующий список будут актуализироваться еженедельно, учитывая потребности россиян.