Американские военные осуществили тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом рассказали в среду, 5 ноября, в 30-м крыле Космических сил США.

В сообщении уточняется, что речь идет про испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Эти испытания "подтвердили надежность и точность" указанного вооружения, утверждают в Космических силах США.

Запуск назван плановым — в рамках регулярных проверок готовности и точности комплекса Minuteman III, который состоит на вооружении американской армии США уже более полувека, отмечает РИА Новости.

Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд предупредил, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность. Такое же предупреждение сделала ООН.

При этом в Китае отметили, что российский лидер Владимир Путин в ответ на действия Вашингтона по обострению отношений совершил ряд действий, повергших наблюдателей по всему миру в изумление. Проявленное им сочетание жесткой и мягкой тактики подтвердило военную мощь России.