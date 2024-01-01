Найден убийца "Миссис Бурятия — 2024" Сэсэг Буиновой: подробности трагедии, в которой уже шесть погибших

Бурятская королева красоты Сэсэг Буинова пропала весной прошлого года. Девушка подрабатывала таксистом, в роковой день она выехала на своем "Мицубиси" за пассажиром, но на место назначения так и не прибыла. Сэсэг перестала выходить на связь, а позже ее автомобиль нашли во дворе. Сидение иномарки было в крови.

Лишь спустя полтора года удалось восстановить картину произошедшего. Буинова исчезла со своим другом Станиславом Норбоевым. Они вместе подрабатывали частным извозом. Кровь, которой был измазан "Мицубиси", принадлежала Норбоеву. Но ни его, ни Сэсэг тогда найти не удалось. Появилась даже версия, что парочка сбежала, инсценировав убийство.

Но 17 марта 2025 года в одном из гаражей Улан-Удэ были обнаружены тела пропавших. Они находились в яме на глубине около двух метров. Убийца присыпал останки землей, мусором и битым стеклом.

После этого следствие пришло к выводу, что Норбоева и Буинову убил клиент, который сел к ним в такси. Подозреваемым стал бывший полицейский, который в 2022 году уехал в США. Статус беженца там ему получить не удалось, начались проблемы с деньгами, поэтому он вернулся в родной Улан-Удэ.

Правоохранители восстановили картину трагедии. В апреле 2024 года пассажир во время поездки достал пистолет и приказал ехать в безлюдное место. Там убийца застрелил напарников, а потом решил спрятать тела. Мужчина одолжил автомобиль у приятеля, погрузил убитых и отвез их к гаражам. Своего знакомого экс-полицейский также убил.

Избавившись от тел, преступник поджег гараж, пытаясь заместить следы. При этом жертвами стали еще двое жителей города, они пытались помешать убийце. Осознав тяжесть преступления, экс-полицейский наложил на себя руки.

Мотив его действий правоохранители не огласили. Известно, что у мужчины были психические проблемы, пишет Telegram-канала "Осторожно, новости".