Бельгийские власти подумывают над тем, чтобы активировать статью 4 Вашингтонского договора о НАТО — она подразумевает проведение консультаций между государствами — членами Североатлантического альянса. Об этом рассказал в среду, 5 ноября, министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Политик заявил, что "в ближайшие часы и дни" будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать пресловутую статью Договора о НАТО. Об этом задумались в связи с появлением "неопознанных дронов" в бельгийском воздушном пространстве, сообщает ТАСС.

Тео Франкену принадлежит и другое громкое заявление о НАТО, за которое политику пришлось оправдываться. Бельгийский министр угрожал, что военно-политический блок "сотрет Москву с лица земли". Однако вскоре после этого Франкен заверил, что "НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому".

Что касается беспилотников в воздушном пространстве ряда стран Европы, Москва не раз указывала на беспочвенность антироссийских инсинуаций в связи с этими происшествиями. Российский лидер Владимир Путин отшутился в ответ на вопрос о появлении неопознанных БПЛА в Европе, отметив, что "у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают", а также "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".