Вооруженные силы России применяют в ходе спецоперации модернизированные корректируемые планирующие авиационные бомбы (КАБ) советских времен. Это оружие создает ощутимую нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины, отмечают в США.

Как пишет Financial Times, эти бомбы снабдили реактивными двигателями, обеспечивающими возможность поражать цели в сотне километров и далее. По информации FT, подобные новые КАБы впервые в октябре поразили военные цели в Одесской, Николаевской и Полтавской областях.

Специалист по ракетным и оборонным технологиям из Университета Осло Фабиан Хоффман заявил, что возможность запуска таких бомб из-за линии фронта — причем с большого расстояния — дает ВС России ощутимое преимущество, а самолеты-носители становятся менее уязвимыми для ПВО противника.

Ранее обозреватель Гарри де Кетвилль отмечал, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" стали серьезным вызовом для Запада — их очень трудно сбить. Запад пытается найти контрмеры, однако русские продолжают модернизировать "Цирконы", отметил журналист.

При этом ВС России в боевых действиях на донецком направлении широко применяли авиацию, которая использовала ФАБ и КАБ – фугасные и корректируемые авиационные бомбы. От таких боеприпасов украинским боевикам практически невозможно укрыться.