Сергей Соседов поставил на место закатившую истерику Люсю Чеботину

Сергей Соседов и Люся Чеботина устроили публичную перепалку в Сети. Сначала критик в общении с журналистами сообщил, что, по его мнению, на российской эстраде есть артистки, которым там не место. В "черный список" Соседова попали певица Слава, Анна Семенович, Клава Кока и Люся Чеботина.

Музыкальный критик особо отметил последнюю, мол, артистка просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной "плюсовки". Чеботину эти высказывания возмутили. Певица заявила, что Соседов показал свой непрофессионализм. Мол, критик не в себе.

Увидев разгоревшийся скандал, историк музыки решил прояснить ситуацию. Соседов уверяет, что хотел как лучше, но его слова слишком остро были восприняты артисткой. Критик подчеркнул, что Чеботина — яркий пример человека, не умеющего воспринимать объективную критику.

"Ей просто внушили, что она крутая, талантливая, умная и так далее. Я могу список продолжать. Но правда остается неизменной: нет у нее силы в голосе, да, быть может, есть вокальные данные, но на очень зачаточном уровне", — пояснил Сергей.

По мнению критика, Люсе не на что обижаться. "Я ей пытаюсь помочь, чтобы она стала лучше, а в ответ получаю лишь хейт и агрессию", — посетовал журналист в беседе с ОСН.

Соседов дал еще один совет Чеботиной, мол, певице нужно проработать этот вопрос, иначе она так и будет топтаться на месте. "Пусть сходит к психологу, к экспертам по ментальным проблемам, чтобы стать менее восприимчивой к критике, менее слабой, а уж тем более — к объективной и честной критике. Это основа для роста", — сказал критик.

Сергей отметил, что из-за такой реакции он впредь не будет рассуждать о карьере и способностях Чеботиной. "Она вообще должна радоваться, что о ней говорят и пишут. А не устраивать распальцовку на пустом месте", — заключил критик.