Белоусов призвал немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям

Соединенные Штаты активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по стратегической стабильности. На это указал министр обороны России Андрей Белоусов.

Политик выступил на оперативном совещании главы государства Владимира Путина с членами Совета безопасности России. Мероприятие провели в среду, 5 ноября.

Как рассказал Белоусов, Соединенные Штаты в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. При этом американская сторона работает над созданием новой межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой и планирует размещать свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе так, что время их подлета к Центральной России будет составлять всего шесть-семь минут.

С учетом этого глава Минобороны России назвал целесообразным немедленное начало подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что наше государство неуклонно придерживается обязательств по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, но должно предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками соответствующего договора (ДВЗЯИ).

Путин поручил МИД, Минобороны и прочим компетентным службам и ведомствам "собрать дополнительную информацию по вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Выступление Белоусова последовало за сообщением Космических войск США об испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Утверждалось, что запуск носил плановый характер и "подтвердил надежность и точность" указанного вооружения.

При этом президент США Дональд Трамп, объясняя собственное заявление о намерении провести ядерные испытания, утверждал, что виноваты в этом другие государства. Политик отмечал, что "другие страны это делают", а "если они собираются это делать, то и мы будем делать".