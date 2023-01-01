Путин высказался об испытаниях ядерного оружия: "Россия предупреждала"

Президент России Владимир Путин напомнил, что еще в 2023 году предупреждал, что нашему государству придется предпринять адекватные ответные действия, если кто-то из участников Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) решит отойти от соблюдения принятых на себя обязательств.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 5 ноября, во время оперативного совещания с членами Совета безопасности. Путин подчеркнул, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет.

Однако еще в послании Федеральному Собранию в 2023 году президент России предупреждал, что нарушение ДВЗЯИ Соединенными Штатами или иными участниками этого документа не останется без ответа со стороны Москвы.

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний — это "вопрос серьезный", отметил Владимир Путин. Говоря о разъяснении этого заявления американского лидера, Путин рассказал, что "многим коллегам поступила телеграмма из Министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему".

Кроме того, "Совет безопасности занимался тоже этим вопросом и анализировал то, что происходит в этой связи в правящих кругах, как у нас принято говорить, самих Соединенных Штатов", подчеркнул президент России.

С учетом ситуации Владимир Путин распорядился собрать всю соответствующую информацию, изучить ее и представить "согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", сообщает пресс-служба Кремля.