СВР раскрыла ответ США на просьбу разъяснить слова Трампа о ядерных испытаниях

Американские власти уклонились от прямого ответа на запрос российской стороны о том, готовятся ли США к проведению ядерных испытаний. Об этом рассказал в среду, 5 ноября, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин во время оперативного совещания президента с постоянными членами Совета безопасности.

Как отметил Нарышкин, российские дипломаты "поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америки указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений".

В ответ на запрос из Москвы представители Белого дома и Госдепартамента США "уклонились от предметной реакции", рассказал глава СВР. Вместо ответа по существу в Вашингтоне пообещали, что "доложат информацию наверх и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов", сообщает РИА Новости.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что отсутствие официальных пояснений от американской стороны по поводу высказываний президента США Дональда Трампа еще не дает оснований полагать, что Соединенные Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подтвердил, что "ситуация очень непростая, сложная" и "отнестись к этому нужно серьезно". Однако, как подчеркнул глава ФСБ, "возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение" по ответу Соединенным Штатам на их риторику и шаги в ядерной сфере. Бортников попросил у главы государства "дать нам время, чтобы досконально разобраться и подготовить соответствующее предложение".