Аглая Тарасова признала вину в контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова, известная по ролям в сериале "Интерны" и фильмах "Лед" и "Холоп-2", в суде признала вину во вменяемом ей нелегальном ввозе в Россию запрещенного вещества.

Как сообщает РИА Новости, в среду, 5 ноября, в Домодедовском городском суде началось рассмотрение дела в отношении Тарасовой. Обвинение заявило, что подсудимая ввезла в Россию для дальнейшего личного потребления электронное курительное устройство с маслом каннабиса. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела о контрабанде наркотиков.

Тарасова, которая прежде уже заявляла о раскаянии, заявила, что признает вину во вменяемом ей преступлении.

Поскольку свидетели обвинения по делу актрисы Тарасовой не явились в суд, заседание перенесли на 26 ноября.

Пока Аглая Тарасова остается под действием избранной ей судом меры пресечения в виде запрета определенных действий. Актриса не вправе покидать квартиру по ночам, пользоваться телефоном и мессенджерами.

Тем временем на контрабанде наркотиков попался гражданин Соединенных Штатов — на таможне в аэропорту Внуково в его багаже нашли запрещенные вещества. Американец попытался замаскировать их под мармелад, однако обмануть служебную овчарку не удалось.