Литва запросила пощады после собственного решения закрыть границу с Беларусью

Литва официально попросит Беларусь предоставить возможность вернуться домой литовским водителям, застрявшим в республике после закрытия границы. Об этом рассказала в среду, 5 ноября, литовский премьер-министр Инга Ругинене.

Решение о закрытии литовско-белорусской границы принял Вильнюс — в итоге около 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов оказались заперты на территории Беларуси. Национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Литвы Linava потребовала от властей государства предпринять меры для возвращения собственных граждан.

Ругинене заверила, что "процесс уже идет, соглашение находится в процессе разработки". Однако после возвращения литовских водителей домой граница останется под замком, подчеркнула политик (цитаты по "Интерфаксу").

При этом председатель Сейма Юозас Олекас заявил, что решение закрыть границу негативно сказалось на обычных гражданах и перевозчиках. По мнению парламентария, это решение нужно отменить, поскольку "независимо от реакции белорусского режима мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась и границы снова были открыты".

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, в свою очередь, напомнил слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что "соседей не выбирают — они от Бога". С учетом этого Минск стремится "вести диалог, пытается найти точки соприкосновения с любой из стран-соседок". Однако эти государства предпринимают шаги, которые становятся угрозой стабильности не для Беларуси, а для других страны, чьи грузы следуют с Востока на Запад и обратно, цитирует Вольфовича БелТА.

Начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Виктор Зубик подтвердил, что из-за недружественных действий соседних государств ситуация на границе непростая — выезда ждут тысячи легковых и грузовых машин. Белорусские таможенники предпринимают меры, чтобы ускорить процесс — в частности, предлагается ввести удаленную запись в очередь на пересечение границы с Евросоюзом.