Кадышевой вынесли суровое предупреждение: "Вызывает отвращение определенными поступками"

У Надежды Кадышевой и ее ансамбля "Золотое кольцо" наступила вторая волна популярности, когда песни артистки залетели в топы в соцсетях. Сейчас певица собирает полные залы зрителей и значительно подняла цены на частные выступления. Так, за присутствие звезды на новогоднем корпоративе придется заплатить минимум 12 миллионов рублей.

Но, если Надежда Никитична не прислушается к поклонникам, она может все потерять. Людей, которые побывали на концертах Кадышевой, возмущает один момент: сын певицы Григорий теперь исполняет большую часть песен. Народ это злит, мол, хотели послушать певицу, а приходится терпеть ее сына, который ни артистизмом, ни вокальными данными не отличается.

Музыкальный критик, продюсер и медиаменеджер Павел Рудченко вынес Кадышевой суровое предупреждение. Он уверен, что желая продвинуть Григория, Надежда Никитична перешла все грани.

"Поначалу появление Григория Кадышева на концертах вызывало большие вопросы. Сейчас это вылилось в негодование и раздражение. Поклонники идут на Надежду Никитичну, "Золотое кольцо" и привлекательного балалаечника. Творчеством ее сына не особо интересуются", — пояснил продюсер.

Рудченко уверен, что большую роль играет и репутация Григория. После скандалов с бывшими женами, он потерял уважение публики.

"Григорий вызывает отвращение определенными поступками, он зазнается. Если Надежда Никитична будет отводить все больше времени под выступление своего сына, публика будет раздражаться. Когда концерты превратятся в прямое рекламное шоу Григория, люди могут начать постепенно отворачиваться от нее самой", — отметил продюсер в беседе с "Абзацем".

Напомним, весной стало известно, что бывшая жена лишила сына Надежды Кадышевой Григория Костюка родительских прав. Вторая экс-супруга планирует последовать ее примеру.