Кремль: Путин не поручал готовить ядерные испытания

Российский лидер Владимир Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность. Об этом рассказал в среду, 5 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля разъяснил суть поручений Владимира Путина, которые были даны во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, президент "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям", чем сейчас и будут заниматься компетентные структуры.

При этом Владимир Путин не ставил конкретных сроков изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям — дедлайнов нет. Анализировать целесообразность в России будут столько, сколько потребуется для понимания намерений Соединенных Штатов, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее президент России напомнил, что еще в 2023 году предупреждал: нарушение ДВЗЯИ Соединенными Штатами или иными участниками этого документа не останется без адекватных ответных действий со стороны Москвы. При этом Россия не вынашивает планов отойти от соблюдения собственных обязательств в сфере запрета ядерных испытаний.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников отмечал, что "ситуация очень непростая, сложная" и "отнестись к этому нужно серьезно". Однако, как подчеркнул глава ФСБ, "возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение" по ответу Соединенным Штатам на их риторику и шаги в ядерной сфере.