Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на четверг, 6 ноября, 75 украинских беспилотников, которые пытались ударить по регионам нашей страны.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 49 БПЛА сбито над территорией Волгоградской области, семь — над Крымом, шесть — над территорией Воронежской области, четыре — над Ростовской областью, три — над территорией Белгородской области, два — над Орловской областью.

Кроме того, по одному БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

23 октября сообщалось, что сразу 12 мирных жителей пострадали в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский район. В частности, пять женщин с осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2. Подросток с баротравмой доставлен в детскую областную клиническую больницу.

При этом в США признают, что стремительное распространение беспилотников в конфликте на Украине внушает серьезные опасения. Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался объяснить американским коллегам во время встречи в Вашингтоне, каково это — сражаться на поле боя, кишащем дронами.