Российская армия в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей станы нанесла удары по подконтрольным Киеву Херсону и Днепропетровской области. Приходят сообщения о взрывах на объектах ВПК в городе Каменское. Между тем, в зоне спецоперации главные боевые действия по-прежнему развернуты в Красноармейске и Димитрове, добивают врага наши подразделения и в окруженном Купянске.

В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт временной дислокации неонацистов. Удар нанесен бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила ликвидацию целей.

В Запорожской области расчет РСЗО "Торнадо Г" поразил вражеский укрепрайон. Перемещение киевских боевиков засекли операторы беспилотников. Получив координаты, экипаж оперативно выдвинулся на позицию и уничтожил опорники и живую силу неприятеля.

На подступах к Красноармейску расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" не оставил шансов радикалам, которые укрылись в бетонном здании. Сооружение было разрушено осколочно-фугасными снарядами калибра 203 миллиметра с расстояния в 25 километров.

На Красноармейском направлении саперы группировки "Центр" проводят разминирование в освобожденных населенных пунктах и на прилегающих территориях. Боевики постоянно обстреливают поселки кассетными снарядами, а также дистанционно минируют местность с помощью дронов. Многие из обнаруженных боеприпасов - иностранного производства. Часть опасных находок саперы уничтожают на месте, остальные вывозят на полигон.