Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры смелости и профессионализма наших бойцов в зоне СВО. Младший лейтенант Евгений Сотников и его подразделение в ходе штурма уничтожило 10 дронов и захватило опорник неприятеля. Враг попытался подтянуть резервы для контратаки, но бойцы под командованием Сотникова сработали на опережение и ликвидировали противника.

Гвардии сержант Пётр Айкин спас свой артиллерийский расчёт от атаки беспилотников ВСУ. Заметив приближение двух ударных дронов, Пётр поразил их из стрелкового оружия, не допустив потерь среди личного состава и техники.