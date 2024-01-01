Путин расширил круг получателей ежемесячных выплат среди военных

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ежемесячная выплата контрактникам будет распространена на военных, которые служат на государственной границе России и на территории субъектов, прилегающих к районам проведения военной операции.

Документ опубликован в среду, 5 ноября, на официальном портале правовой информации. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Глава государства также отдал распоряжение федеральному правительству привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с указом.

Ранее Минтруд предложил разрешить ветеранам специальной военной операции, которые после возвращения на гражданку официально признаны безработными и ищущими работу, заключить социальный контракт. Предполагается, что это сподвигнет ветеранов спецоперации открывать собственный бизнес.

Поддержка россиян и безопасность страны стали приоритетами российского федерального бюджета на 2026-2028 годы. В Минфине подчеркивали, что запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить соблюдение стратегических приоритетов Российской Федерации.