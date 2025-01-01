Количество закупающих у России зерно стран резко сократилось

Количество государств, которым Россия отгружала пшеницу в октябре 2025 года, сократилось в сравнении с показателем октября 2024 года — с 50 до 30. Такие данные привела в среду, 5 ноября, директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

Как отметила эксперт, отгрузки основных видов зерновых сократились на 20%, с 8 миллионов тонн в октября-2024 до 6,454 миллиона тонн в октябре-2025.

Наряду с этим продолжается сокращение ассортимента зерновых, зернобобовых и масличных культур — девять позиций в этом году против 26 прошлогодних позиций, цитирует Тюрину "Интерфакс".

Ранее председатель российского кабмина Михаил Мишустин напомнил, что Россия входит в число глобальных лидеров по производству и экспорту зерновых культур. В 2024 году Россия нарастила мощности по отгрузке зерна на 10 миллионов тонн, при этом полностью закрыты внутренние потребности в зерне.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что агропромышленный комплекс служит надежной опорой суверенитета России — его качественную продукцию знают и любят более чем в 160 странах мира. При этом Россия уверенно обеспечивает себя продуктами питания и продолжает укреплять собственную продовольственную безопасность.