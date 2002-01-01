Тема дня - оперативное заседание Путина с Совбезом. Будут ли ядерные испытания?

Основной вопрос, который планировался к обсуждению, - обеспечение безопасности на транспорте. Однако в начале совещания слова попросил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты обеспокоены заявлениями президента США о возобновлении испытаний ядерного оружия.

"Эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Во-первых, Белый дом последовательно вышел из действовавших многие годы договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений. В 2002 году – из Договора по ПРО, в 2019 году – из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, в 2020 году – из Договора по открытому небу. Поэтому возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире", - сказал Путин.

Достоверно известно, что США уже сейчас ведут форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений. В частности, разрабатывается новая межконтинентальная баллистическая ракета и новые средства доставки - атомная подводная лодка и тяжелый бомбардировщик. Уже до конца года на вооружение будет принят комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами. В случае размещения их, например, в Германии, время подлета до объектов в центральной части России составить шесть-семь минут. Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее - с отработкой превентивного ядерного удара по нашей стране - состоялось совсем недавно, в октябре. При этом защищать себя Соединенные Штаты намерены, реализовав программу "Золотой купол", которая предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

"С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить их проведение в сжатые сроки", - сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

В Москве внимательно следят за ситуацией, отмечая при этом, что в высказываниях представителей американской администрации видны попытки завуалировать суть происходящего.

"Глава министерства энергетики Райт, который, собственно, отвечает за ядерные испытания в Соединенных Штатах, заявил, что тестирование будет касаться новых систем и это будут не ядерные взрывы. Глава комитета по разведке Сената Конгресса США Коттон, в свою очередь, отметил, что речь идет не о масштабных испытаниях с ядерными грибами в пустыне или южной части Тихого океана, а о небольших контролируемых подземных взрывах, что, по сути, является такими испытаниями ядерного оружия. Это позволит США – я цитирую – протестировать как системы, давно принятые на вооружение, так и перспективные образцы ядерного оружия. На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги Соединенных Штатов Америки в части проведения либо непроведения испытаний ядерного оружия", - указал Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России.

Как сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, российские дипломаты в Вашингтоне связывались по этом вопросу с Советом национальной безопасности и Госдепартаментом США. Но разъяснений не последовало.

"Представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции и заверили, что доложат информацию "наверх" и свяжутся с российской стороной, если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов", - добавил Нарышкин.

Директор ФСБ Александр Бортников считает, что к сложившейся ситуации нужно относиться очень серьезно, досконально во всем разобраться и принять конкретные решения. В этой связи Владимир Путин напомнил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и продолжает выполнять обязательства по Договору о всеобъемлющей запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств нет. Но если США или другие государства-участники Договора проведут такие испытания, Россия должна будет предпринять адекватные ответные меры, заявил президент.

"В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - сказал также Путин.

В Кремле особо подчеркивают: Россия не начинает подготовку к ядерным испытаниям, а лишь изучает шаги Вашингтона.

"Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься", - объяснил Дмитрий Песков.

Также, по его словам, президент не поставил конкретных сроков по изучению целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. На это потребуется столько времени, сколько позволит в полной мере понять намерения США.