Путин провел встречу с председателем Верховного суда Красновым

Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым, который был назначен на этот пост Советом Федерации в сентябре по представлению главы государства.

Путин: "Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны, поблагодарить за эту очень важную, благородную без всякого преувеличения миссию. Как у Вас идёт период вхождения в новую должность?".

Краснов: "Спасибо, Владимир Владимирович, за поздравления. В настоящее время мы стремимся создать единое правовое пространство, единую судебную практику для всех субъектов Российской Федерации, чтобы практика была понятна всем нашим людям, гражданам. Как председатель Верховного суда Российской Федерации я приложу все свои усилия для того, чтобы укрепить доверие людей к судам".

Путин: "На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан к государству в целом. Так что я желаю вам успехов".