Мишустин обсудил с главой Роскачества безопасность продуктов питания и услуг

Безопасность продуктов питания и услуг обсудил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым.

Ведомство присваивает знак качества товарам, что значит - продукция соответствует самым высоким стандартам. А еще поддерживает проекты территориального брендинга, как, например, "Сделано на Дону" или "продукция Кавказа". Также Роскачество активно сотрудничает с предприятиями, которые возрождают производство в новых российских регионах. Еще одно направление - разработка ГОСТов в туристической индустрии. Речь идет о классификации отелей и оценке гостиниц.