Мишустин обсудил с главой Роскачества безопасность продуктов питания и услуг

Безопасность продуктов питания и услуг обсудил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым.
Ведомство присваивает знак качества товарам, что значит - продукция соответствует самым высоким стандартам. А еще поддерживает проекты территориального брендинга, как, например, "Сделано на Дону" или "продукция Кавказа". Также Роскачество активно сотрудничает с предприятиями, которые возрождают производство в новых российских регионах. Еще одно направление - разработка ГОСТов в туристической индустрии. Речь идет о классификации отелей и оценке гостиниц.
"Проводимые независимые проверки, добровольная сертификация продукции помогают добросовестным производителям, также помогают при экспорте, при выборе товара. И не только в нашей стране. Роскачество занимается сейчас внедрением принципов так называемой пищевой безопасности и производства органических продуктов. Я просил обратить внимание на ту продукцию, которая создается после ухода из России части иностранных компаний. Президент подчеркивал, что отечественные предприниматели активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают в том числе и экспортные направления", - указал Мишустин.