Криминалист назвал странную деталь в деле о пропаже семьи Усольцевых: "Что-то из ряда вон выходящее"

Больше месяца продолжаются поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей.

Все больше экспертов склоняются к тому, что супруги все тщательно продумали и, инсценировав исчезновение, просто сбежали. При этом в вопросе, куда отправились Усольцевы, мнения разделились. Некоторые утверждают, что семья обосновалась за границей, другие же уверяют, что супруги с ребенком и собакой стали отшельниками.

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что пропажа целой семьи во время горного похода не имеет аналогов в практике следственных органов. "Так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее", — приводит слова эксперта "АиФ".

По словам специалиста, в горах обычно пропадают одиночные туристы, и их тела нередко находят в расщелинах или на ледниках. Но одновременное исчезновение трех членов семьи без каких-либо следов, невозможно. Игнатов заявил, что Усольцевы могут быть живы, а их исчезновение является тщательно спланированным побегом. Он не исключает, что Ирина, Сергей и их 5-летняя дочь уже находятся в другой стране.

Версию о возможном побеге косвенно подтверждает поведение сына Ирины Усольцевой Даниила. Парень на днях устроил вечеринку и хвастался этим на своей странице в соцсети. По мнению криминалиста, Даниил мог знать о планах родственников.

Эксперт предупреждает, в случае подтверждения версии об инсценировке исчезновения всем, кто помогал Усольцевым, грозит серьезное наказание.