Стало известно, где и когда похоронят Юрия Николаева

Юрий Николаев скончался 4 ноября. Ему было 76 лет. Долгое время телеведущий боролся с раком легких. Незадолго до смерти Николаев был госпитализирован.

Днем 4 ноября Юрию Александровичу стало плохо: он не мог стоять на ногах и задыхался. Врачи быстро приехали к дому телеведущего, но спасти его не смогли.

Похоронят Николаева в субботу, 8 ноября. Гражданская панихида начнется в 13:00. Вдова телеведущего сообщила, что последний приют он обретет на Троекуровском кладбище, пишет "СтарХит".

Юрий Николаев пришел на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ — "Утренняя почта".

Кроме того он вел "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.