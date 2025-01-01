"Охотничья Луна" взошла над Москвой

"Охотничья Луна" взошла над Россией в среду, 5 ноября. Речь идет о самом ярком и крупном полнолунии 2025 года, когда фаза полнолуния совпадает с прохождением Луной перигея — точки орбиты, ближайшей к Земле.

Осеннее полнолуние часто называют "охотничьим", поскольку в давние времена большая яркая Луна в темном небе помогала выслеживать дичь. Как сообщает "МИР 24", еще одно название этого явления — "Луна бобра", поскольку происходит оно в период активной подготовки этих животных к предстоящей зиме.

Пик "охотничьей Луны", как ожидается, наступит в 1:30 по московскому времени в ночь на четверг, 6 ноября.

В августе можно было наблюдать астрономическое явление под названием "черная Луна". Это новолуние, при котором Луна оказывается между Солнцем и Землей — обращенная к Земле сторона естественного спутника не отражает свет и становится невидимой в ночном небе, то есть черной. В следующий раз подобное явление ожидается лишь 20 августа 2028 года.