Выяснилось, когда россиян ждет следующая шестидневная рабочая неделя

В 2025 и 2026 годах у россиян, которые трудятся в пятидневном графике, не будет удлиненной, шестидневной, рабочей недели. Об этом рассказал в среду, 5 ноября, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отметил политик в интервью KP.ru, это следует из производственных календарей на завершающийся и на следующий годы.

Относительно 2027 года давать прогнозы пока рано, хотя "вроде бы напрашивается шестидневка — в феврале", поскольку нерабочий День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник. Можно было бы сдвинуть выходной с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Это означало бы шестидневную рабочую неделю с последующими трехдневными выходными.

Однако пока никаких решений на этот счет не принято, подчеркнул Нилов. Формировать производственный календарь на 2027 года будет, как обычно, федеральный кабмин по итогам консультаций с профсоюзами и объединением работодателей: "Разумно, взвешенно, чтобы люди, хорошо поработав, могли полноценно отдохнуть".

Ранее представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила, что в 2026 году майские праздники будут самыми короткими за последние восемь лет — в совокупности шесть дней. Политик пояснила, что это связано с продлением новогодних каникул в 2026 году (до 12 выходных дней).

Тем временем российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне в России не стоит. Поскольку несколько отраслей в России испытывает дефицит в кадрах, в том числе в квалифицированных сотрудниках, пока не приходится говорить о сокращении продолжительности рабочей недели на целый день.