Любимую невестку Елизаветы II вместе с корги королевы вышвырнули из дворца: теперь она бездомная

В королевской семье бушует очередной грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Подмочивших репутацию родственников король лишил всех титулов и выселил из особняка под Виндзором, в котором они прожили больше 20 лет. Сара во время переговоров с Карлом III просила поселить ее в коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям. Но последний на такую наглость отреагировал резко. Уильяму надоело терпеть родственников-скандалистов, которые не принесли монархии ничего, кроме позора.

Не разжалобили сына короля даже намеки Ферги, что корги покойной Елизаветы II нуждаются в большом доме. Мол, коттедж Аделаида с его прекрасным садом, подойдет собачкам, а в чем-то поменьше они будут чувствовать себя некомфортно. В ответ на это принц припомнил, что Сара и Эндрю не платили аренду за Ройал-Лодж последние 20 лет. И если им выставят счет, то вряд ли у Сары останется выбор, где жить.

В итоге Фергюсон буквально стала бездомной. Кроме того, выяснилось, что невестка Елизаветы II промотала все свои деньги. По словам биографа Эндрю Лоуни, Сара спускала миллионы фунтов на нелепые мелочи.

"На ужин она требовала отборную говядину, ножку ягненка и курицу, которые выкладывали на обеденный стол, как средневековый банкет. Это были не ужины, а праздник, которым Генрих VIII гордился бы", — отметил писатель.

Автор утверждает, что Ферги регулярно пропускала рейсы, и не сдавала билеты, чтобы получить возврат средств. А когда все-таки летела куда-то, то доплачивала за багаж до четырех тысяч фунтов, потому что возила с собой не только одежду, но до пяти чемоданов косметики и туалетных принадлежностей. Особо абсурдно выглядел чемодан, в который упаковывали эксклюзивные вешалки для вещей герцогини.

Среди экстравагантных расходов Сары выделялось содержание персонального тренера, оклад которого составлял 65 000 фунтов стерлингов в год, его услугами при этом герцогиня воспользовалась лишь дважды.

Биограф отмечает, что Фергюсон осталась без крыши над головой из-за своей финансовой безграмотности. Сара не только сорила деньгами, она продала свой роскошный таунхаус в Бельгавии за 400 тысяч фунтов стерлингов, что было ниже рыночной стоимости. Теперь герцогиня горько сожалеет о том, что натворила.