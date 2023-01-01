Песков связал обновление ядерной триады России с нынешними угрозами

Российские власти проделали большую работу, надежно гарантировать безопасность страны и народа. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 5 ноября.

Официальный представитель Кремля назвал полностью оправданным решение об обновлении ядерной триады России, подчеркнув, что "правота тех решений, которые принимались задолго до этого, — она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас".

При этом Песков отметил, что Россия не принимает участия в гонке вооружений, а развивает свои системы вооружений — это планомерная работа: "Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась. Поэтому мы ни в каких гонках вооружения не участвуем" (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что еще в 2023 году предупреждал: нашему государству придется предпринять адекватные ответные действия, если кто-то из участников Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) решит отойти от соблюдения принятых на себя обязательств.

При этом глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что Соединенные Штаты в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по нашей стране. Кроме того, США создают новую межконтинентальную ракету с ядерной боеголовкой и планируют размещать свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе так, что время их подлета к Центральной России будет составлять всего шесть-семь минут.