Путин потребовал пресекать любые межнациональные провокации

Межнациональное единство остается основой суверенитета России, поэтому необходимо твердо, последовательно и системно отвечать на угрозы и реагировать на риски и вызовы в сфере межнациональных отношений. Такое заявление сделал в среду, 5 ноября, глава государства Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, провокаторы из-за рубежа хотят пошатнуть единство в России, используя межнациональные факторы. Для этого за пределами нашей страны создается все больше "псевдонациональных центров". При этом агрессивная русофобия из-за рубежа направлена против всех народов России.

Владимир Путин потребовал пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России. Он напомнил о Дне народного единства, который отметили в нашей стране 4 ноября, подчеркнув, что события Смутного времени преподали "урок всем нам, причем на все времена, назидание потомкам: не доводить споры до раздоров, разрушающих страну".

Глава государства также отметил, что важно изучить опыт социологических исследований национальных отношений для увеличения эффективности политики, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан отмечал, что бывшие республики Советского Союза многое объединяет — странам важно "не разъехаться" далеко друг от друга и сохранять ощущение того, что нас многое объединяет.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности президент также требовал пресекать попытки разобщить и расколоть российское общество, стравить разные национальности и религии в нашей стране, поскольку "это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство".