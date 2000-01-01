Как живет звезда "Глухаря" Мария Болтнева: куча работы и сыновья-тройняшки

Актриса Мария Болтнева прославилась благодаря роли девушки с низкой социальной ответственностью Насти в сериале "Глухарь". По сюжету фильма она встречает милиционера Дэна, влюбляется и старается в корне изменить свою жизнь.

С тех пор, как сериал вышел на экраны, прошло 17 лет. Мария успела окончить режиссерский курс, самостоятельно снять несколько короткометражек и задумать полный метр. А еще она родила мальчиков-тройняшек, за отца которых так и не вышла замуж.

Мария – представительница самой настоящей актерской династии: прадед был народным артистом Грузии, папа – Андрей Болтнев, известен зрителям по фильмам "Торпедоносцы", "Мой друг Иван Лапшин", "Противостояние", мама – тоже актриса. Маша же с детства любила спорт, в баскетболе была так хороша, что нередко в процессе игры затыкала за пояс даже мальчишек.

Но из-за специфики семьи уже в пять лет Болтнева оказалась на сцене. В тот день одна из девочек-актрис заболела, ребенка некому было заменить, тут родители и предложили Машу. Болтнева с красным дипломом окончила театральное училище и в начале 2000-х поехала на показ в Москву, в труппу Театра им. Маяковского, где служил ее отец. В театр девушку приняли, и дело было не в связях. Мария продемонстрировала талант и умение быстро перевоплощаться.

Молодая артистка много работала: была занята в спектаклях, начала сниматься в сериалах в небольших ролях – "Не родись красивой", "Моя прекрасная няня", "Дом на набережной". И в итоге Марию заметили режиссеры. В 2008 году она, как говорят, проснулась знаменитой. "Глухарь" впоследствии был удостоен премии "ТЭФИ". Но роль давалась Болтневой непросто из-за конфликтов с исполнителем роли Дэна Денисом Рожковым: артист нередко делал коллеге замечания, а потом приходилось изображать любовь, согласно сценарию.

В реальности личная жизнь Марии тоже оказалась не слишком простой. Она с молодости мечтала о детях, и в мужчинах, которых встречала на своем пути, в первую очередь высматривала потенциального отца. Когда актриса познакомилась с коллегой по цеху Георгием Лежавой, чувства захлестнули ее. Артисты очень скоро начали жить вместе, даже толком не повстречавшись.

Лежава, видя, как Мария мечтает о семье, был уверен, что Болтнева оставит карьеру и сосредоточится на доме, но актера ждал сюрприз: Мария наоборот, хотела развиваться и получать новые роли, часто уезжала в командировки. Мужчину это злило, он звонил Марии по несколько раз на дню. К гиперопеке свободолюбивая актриса не привыкла. Когда Болтнева узнала, что станет мамой, отношения с Лежавой уже были натянутыми. Хоть Георгий и был рад новости, но ссоры между возлюбленными не прекратились. Мария собрала вещи и переехала в общежитие.

А между тем плановое УЗИ показало: ребенок будет не один. Врачи советовали актрисе сделать выбор: отказаться от кого-то из тройни, потому что шанс выносить и родить всех здоровыми крайне мал. Болтневу это возмутило. Артистка решила сразу: она оставит всех. Мария продолжала работать, при поддержке театра сняла квартиру, где сама беременная клеила обои, а на сохранение легла только перед самыми родами. Когда на свет появились Андрей, Тимофей и Платон, Болтнева была счастливее всех в мире.

Сейчас родители тройняшек поддерживают хорошие отношения, Георгий активно участвует в воспитании сыновей. Мария наняла няню, так что может продолжать работать, зная, что мальчики под присмотром. Болтнева в одном из интервью рассказала, что ее сыновья активно проявляют свою индивидуальность: Тимофей – "стильный рэпер", Платон – будущий ученый, Андрей – настоящий денди. Мальчикам в конце ноября исполнится по 14 лет.



Мария же не сидит на месте, она теперь не только актриса, но еще и режиссер, и даже сценарист. Поговаривают, что от предложений по работе, у нее нет отбоя.