Путин согласился объявить Год единства народов России

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год в нашей стране Годом единства народов России.

Соответствующий вопрос подняли на заседании Совета по межнациональным отношениям в среду, 5 ноября. Путин одобрительно высказался об этой инициативе и поручил подготовить проекты соответствующих решений.

Также президент призвал изучить опыт социологических исследований в сфере межнациональных отношений для повышения эффективности национальной политики. По словам Владимира Путина, это позволит "получить достоверную картину, видеть реальную динамику процессов".

В целом социологи, по словам главы государства, в своих измерениях фиксируют улучшение ситуации в сфере межнациональных отношений в России. Однако "важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают", ведь "жизнь сложна и многообразна", пишут "Известия".

4 ноября россияне отметили День народного единства. Поздравление передали с орбиты члены экипажа Международной космической станции. Космонавт Сергей Рыжиков подчеркнул, что "это праздник для тех, кто искренне любит нашу Родину, чтит ее великую историю, трудится на благо России и готов встать на защиту своей страны".

12 июня исполнилось ровно 35 лет со дня, когда в России была принята Декларация о суверенитете. Поздравляя сограждан с Днем России, мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что это праздник, символизирующий мощь и единство нашей любимой Отчизны.