ФРГ запретит въезд россиянам без биометрических паспортов

Германия запретит въезд гражданам России с небиометрическими заграничными паспортами с 1 января 2026 года.

Как подчеркнуло посольство ФРГ в Москве, со следующего года впускать россиян на территорию Германии будут только по биометрическим загранпаспортам.

При этом уточняется, что небиометрические заграничные паспорта россиян все-таки могут быть использованы, но лишь в тех случаях, когда в них имеется действующая германская виза, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя РЖД Евгений Чаркин рассказал, что ОАО "Российские железные дороги" совместно с министерствами цифрового развития и транспорта прорабатывают тему организации посадки пассажиров в поезда по биометрии. Однако обязанность иметь при себе паспорт это не отменит.

При этом использовать биометрию, зарегистрированную в приложении Единой биометрической системы, предлагается также для борьбы с алкоголизацией молодежи. Такие данные могут стать дополнительным инструментом, подтверждающим возраст покупателя наряду с бумажными документами.