Собянин поздравил московских школьников с победой в конкурсе "Большая перемена"

Московские школьники победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена", лучшими стали 25 учеников из 8–10-х классов, еще 86 москвичей получили дипломы призеров, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

"Поздравляю ребят с таким прекрасным результатом! Желаю, чтобы и дальше учёба приносила удовольствие, любопытство и гордость за свои знания. Соревнования проходили с 1 по 5 ноября в Международном детском центре "Артек". Школьники решали интеллектуальные задачи и кейсы партнеров конкурса, участвовали в различных образовательных программах и мастер-классах. Чтобы попасть в финал, ребятам нужно было пройти три онлайн-этапа и очный полуфинал. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы многие задания были посвящены памяти поколений", написал мэр.

Глава города уточнил, что Москву в "Артеке" представляли 111 финалистов и по итогам конкурса столичная команда вошла в число лучших.

Подробности - в посте.