Охранник голливудской звезды Анджелины Джоли действительно пал жертвой насильственной мобилизации на Украине. Актрисе пришлось лично приехать в Херсон, чтобы вызволить своего бодигарда.

Как рассказал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), соответствующие сообщения украинских СМИ и пабликов — это правда. Охранника Анджелины Джоли "действительно забрали в ТЦК (территориальный центр комплектования — украинский аналог военкомата) и хотели мобилизовать".

При этом источники украинских СМИ в Сухопутных войсках пишут, что мужчина, который участвовал в конвое кортежа Джоли, сейчас находится в ТЦК и готовится к отправке в армию — у него не оказалось военно-учетных документов. Проверка показала, что мужчина является офицером запаса, а оснований для отсрочки от мобилизации нет. Анджелина Джоли после выяснения этих обстоятельств продолжила свой маршрут, не препятствуя работе ТЦК, утверждают источники.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на пункты отбора для службы по контракту. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак, в рамках насильственной мобилизации.

Президент России подчеркивал, что киевскому руководству следовало бы подумать о том, как договариваться, тем более что мы постоянно предлагаем диалог. Однако власти в Киеве не спешат это делать, ведь на Украине "армия простая, рабоче-крестьянская", а "элита-то не воюет — они только посылают на убой".