Выяснилось, кто помешал Совбезу ООН принять российский проект заявления по Венесуэле

Россия глубоко обеспокоена ситуацией в Карибском море, где уже на протяжении нескольких месяцев США наносят удары по судам под предлогом борьбы с наркотиками. На это указал в среду, 5 ноября, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как рассказал дипломат в своем Telegram-канале, российская делегация в период своего председательства в Совете Безопасности ООН в октябре предложила принять заявление с призывом к сдержанности и диалогу в Латинской Америке и на Карибах.

Формулировки в документе предлагались "максимально объединяющие", однако "один член СБ (угадайте, кто) отказался продолжать работу по этому документу, демонстрируя нежелание работать над деэскалации ситуации и решением проблемы мирным путем", отметил Полянский.

Политик предупредил, что те, кто отвергает дипломатию, понесет полную ответственность за свои безрассудные действия.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России с просьбой о поставках вооружений и боевой техники в свете воинственных заявлений из Соединенных Штатов. Речь, по данным источников, шла о поставках ракет, военных самолетов и радаров.

После этого зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев в интервью "Газете.ру" напомнил, что "Россия, вообще-то, один из ключевых военно-технических партнеров Венесуэлы — мы поставляем в эту страну едва ли не всю номенклатуру вооружений".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас находится в ежедневном диалоге с Москвой по многим направлениям, поскольку российская сторона — "великая мировая держава, но при этом способна устанавливать отношения равноправия и уважения".