Богатырев откровенно заговорил о жизни с Арнтгольц: вынужден искать баланс

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились пять лет назад. Причем новость о том, что актеры помолвлены, стала сенсацией, потому что оба не афишировали отношения. А уже через год актриса родила мужу сына. Мальчика назвали Данилой.

Сейчас Арнтгольц и Богатырев счастливы в браке. Только разлуки друг с другом заставляют артистов страдать. Супруги часто вынуждены расставаться из-за несовпадения рабочих графиков. Оба актера очень много работают, Татьяна даже не всегда может сопровождать мужа на важных для него мероприятиях.

Марк в откровенном интервью признался, что умеет расставлять приоритеты и всегда находит время для семьи. "На самом деле я осознанно выделяю время жене, сыну. Я понимаю, что в профессии проявляется твое эго. Твой график — "то пусто, то густо". Бывает момент, когда ты занят и нет времени ни на что, а бывает, когда его много", — поделился артист в порталом "Страсти".

Богатырев не скрывает, что жить по столь непредсказуемому графику очень сложно, часто не получается даже запланировать выходные. Но артист научился находить баланс и рад, что у него есть возможность управлять своим временем.

"Ты сам себе хозяин, у тебя нет начальника, но есть возможность выстраивать рабочее время. Но так как это хаотичная история, бывает непросто соединить и работу, и личное, и хобби, и семью", — признался Марк.