Журналист Бабич: Оказалось, что левые идеи живы в самом капиталистическом городе США

Можно ли считать успех Зохрана Мамдани выражением недовольства политикой Дональда Трампа? В какой мере нью-йоркских избирателей привлекли социалистические лозунги победителя?

Итоги выборов мэра Нью-Йорка Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил заместитель редактора отдела международной политики газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.

"Вдруг оказалось, что левые идеи живы в самом капиталистическом городе Америки, в Нью-Йорке. Мамдани понял, что огромная проблема – это жилье для малоимущих, это можно реализовать", - отметил Бабич.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео