Трамп: США обладают наибольшей ядерной мощью в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обладают самой большой ядерной мощью в мире и опережают в этом Россию и Китай. Об этом 5 ноября он заявил во время выступления на Американском бизнес-форуме.

"У нас наибольшая ядерная мощь в мире, я ненавижу это признавать, потому что это ужасно. Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать", — сказал Трамп.

Американский лидер поставил Россию на второе место и Китай на третье в ядерной мощи.

"Россия на втором месте, Китай на третьем, но они нас догонят через 4-5 лет", — признался президент США.

Ранее сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что целесообразно немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. В ответ на это президент России Владимир Путин В ответ на это Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам РФ внести предложения о возможном начале подготовки испытаний ядерного оружия.