Трамп заявил, что обсуждал с Путиным попытки России урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин рассказал ему о попытках РФ на протяжении 10 лет урегулировать конфликт на Украине. Об этом Трамп 5 ноября рассказал на Американском бизнес-форуме.

"Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли", — сказал президент США.

По словам Трампа, на своем посту он уже урегулировал несколько конфликтов.

Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили возможность урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Россия — США в Анкоридже заявил, что РФ заинтересована в долгосрочном характере урегулирования.