Песков: в Кремле не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается верна своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. Об этом он 6 ноября рассказал в беседе ТАСС.

"Президент Путин повторил, что Россия сохраняет приверженность всем своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия не начинает подготовку ядерных испытаний прямо сейчас, а только разбирается, нужно ли это.

"С учетом того, что мы слушаем из Соединенных Штатов Америки, очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации", — подытожил Песков.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что целесообразно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Позже американский лидер Дональд Трамп назвал США крупнейшей ядерной державой в мире.